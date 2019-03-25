Выборы2019

Выборы

16:39 25.03.2019

Дополнительное время для подсчета голосов на участках в школах при необходимости будет дано за счет продления каникул - Гриневич

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Дополнительное время для подсчета голосов на участках в школах при необходимости будет дано за счет продления каникул - Гриневич

Если на участках, расположенных в школах, будет необходимость дополнительного времени для подсчета голосов на выборах президента, то на эти дни будут продлены весенние каникулы, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"У нас сейчас как раз весенние каникулы, и эти каникулы по срокам такие, что еще заходят на понедельник (1 апреля – ИФ)", - сказала Л.Гриневич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

Министр отметила, что формат каникул устанавливают органы местного самоуправления, и большинство городов поступило именно таким образом, что установило понедельник, 1 апреля, днем каникул.

Кроме того, на вопрос, что будет в случае, если на некоторых участках, которые размещены в школах, подсчет голосов задержится еще на несколько дней, Л.Гриневич ответила, что "это также будет урегулировано через каникулы", и школьникам не придется отрабатывать пропущенное время.

"Потом следующие каникулы могут быть короче на один день", - добавила глава Минобразования.

Теги: #гриневич #подсчет_голосов #выборы #школы
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