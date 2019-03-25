Эксперт: Москва дала понять, что будет разговаривать только с Бойко об установлении мира в Украине

Российская Федерация посчитала Юрия Бойко тем переговорщиком, с которым готова иметь дело, при этом для Александра Вилкула был послан сигнал, что он не является политиком, с которым можно говорить из-за низкого доверия электората, его раскола оппозиции и санкций, считает журналистка Янина Соколовская.

"Москва дала понять, с кем она хочет говорить, в т ч по установлению мира на Донбассе и по газу, хотя, казалось бы, Бойко правительство не представляет. При том, что Бойко фактически стал переговорщиком-парламентером, судьба Вилкула, который мог бы перетянуть это одеяло, явно печальна. Санкции против него - это сигнал Кремля, что это считают раскольником в политическом лагере юго-востока. А раскол этот выгоден только нынешней власти», - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

Я.Соколовская отмечает, что по последним опубликованным рейтингам, даже после объединения с Евгением Мураевым, рейтинг А.Вилкула колеблется в районе 3%.

"Это чуть выше статпогрешности, и не только не дает ему шансов на выигрыш, но и вообще ставит под вопрос как его попадание в парламент осенью, так и политическую карьеру в целом. Массированность рекламы и участие в телеэфирах не дают нужного эффекта Вилкулу - ввиду отсутствия доказательств потенции в реализации его обещаний", - считает журналистка.

По ее мнению, для избирателей юго-востока, встреча Бойко-Медведев - это посыл на тему, кто может стать "решателем" вопросов Донбасса.

"При такой расстановке, можно допустить, что электорат Вилкула и Мураева начнет перетекать к Бойко. Ведь избирателям юго-востока все равно “как” решат вопрос мира, им важно - "когда". Учитывая это, у потенциального электората Бойко проявится консолидация ради прохождения его во второй тур. Концепция неожиданная, особенно для правого электорального вектора", - считает журналистка.