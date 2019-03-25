Выборы2019

Выборы

14:55 25.03.2019

Шансы на попадание в парламент имеют шесть политических сил - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

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Шансы на попадание в парламент имеют шесть политических сил - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой "Рейтинг" с 5-14 марта 2019 года.

Лидером рейтинга является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,8% опрошенных, которые уже определились и намерены голосовать. Поддержка "Батькивщины" составляет 17,6%, БПП "Солидарность" - 14,7%, "Гражданской позиции" - 9,3%, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 9,2%, "Радикальной партии" - 5,3%.

Рейтинг "Оппозиционного блока" составляет 4,4%, ВО "Свобода" - 3,1%, Самопомочи - 2,5%.

Самый высокий уровень поддержки партии "Слуга народа" - на Юге и Востоке страны, "Батькивщины" - в Центре, БПП "Солидарность" - на Галичине, "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Оппозиционного блока" - в юго-восточных областях и на Донбассе.

Опрос проводился с 5 по 14 марта 2019 во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

Теги: #кмис #рейтинг #парламент #партии #центр_разумкова #опросы2019
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