Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, за ним следуют Тимошенко и Порошенко - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, за ним следуют лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий Президент Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой "Рейтинг" с 5-14 марта 2019 г.

Согласно данным исследования, В.Зеленского намерены поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и планируют принять участие в голосовании. Ю.Тимошенко - 16,6%, П.Порошенко - 16,4%. За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Юрия Бойко - 8,4%, Олега Ляшко - 5,3%, Александра Вилкула - 4,0%, Игоря Смешко - 3,7%. Рейтинг других кандидатов - ниже 2%.

Отмечается, что В.Зеленский имеет прочные электоральные позиции на юге и востоке страны, а также в центре, на западе, севере и в столице. Ю.Тимошенко и П.Порошенко - в центрально-западных макрорегионах. А.Гриценко - на западе и Галичине, а Ю.Бойко и А.Вилкул. - на юге, востоке и Донбассе. О.Ляшко имеет относительно высокую поддержку в регионах запада, центра и севера.

Согласно результатам опроса, В.Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Ю.Тимошенко - среди старших избирателей. Если В.Зеленского, П.Порошенко и А.Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Ю.Тимошенко - женщины.

Антирейтинг кандидатов возглавляет П.Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Ю.Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Ю.Бойко - 20%, О.Ляшко - 18%, В.Зеленского - 14%, А.Вилкула - 11%.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в паре с П.Порошенко (26% против 19%). В то же время, В.Зеленский побеждает как в паре с П.Порошенко (39% против 18%), так и с Ю.Тимошенко (34% против 21%).

Опрос проводился с 5 по 14 марта 2019 во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.