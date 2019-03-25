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Выборы

14:20 25.03.2019

Аброськин: В Украину во время выборов намерены приехать "воры в законе" для дестабилизации ситуации в стране

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Аброськин: В Украину во время выборов намерены приехать "воры в законе" для дестабилизации ситуации в стране

В распоряжении полиции есть информация о намерениях "воров в законе" прибыть в Украину во время выборов для дестабилизации ситуации в государстве, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сейчас, в разрезе проведения предвыборного процесса, мы получаем информацию о намерениях прибытия на территорию страны "воров в законе". Их "визит" имеет целью дестабилизировать ситуацию во время выборов. В то же время настаиваю на оперативном реагировании и взаимодействии с различными ведомствами системы МВД, в частности, с пограничниками и Государственной миграционной службой", - сказал В.Аброськин.

В.Аброськина также сообщил, что на территории государства с 1 марта по 31 мая этого года проходят целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант". С 16 марта продолжается практический этап мероприятий.

"С начала практического этапа операции "Мигрант" иностранцами совершено 93 уголовных правонарушения.  Граждане другой страны совершили 13 краж. Также полицейские установили 43 факта подделки документов, еще шесть фактов касаются сферы незаконного оборота наркотиков и пять - незаконного оборота оружия", - отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что 72 иностранцам сообщено о подозрении. В суд направлено 34 уголовных производства.

Кроме того, полицейскими выявлено свыше 1,6 тысяч нарушений административного законодательства с участием иностранцев, в частности - 39 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Теги: #вор_в_законе #аброськин #украина #полиция #выборы
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