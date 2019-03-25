Бойко: Прямые контракты с "Газпромом" удешевят цену на газ и снизят коммунальные тарифы

При заключении прямых контрактов без посредников, привлеченных нынешним руководством "Нафтогаза", предельную цену на газ можно снизить до 3 800 гривен за тысячу кубометров для всех категорий потребителей, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что сегодня Украина закупает российский газ не по прямому контракту.

"Сейчас Украина закупает газ через каких-то посредников, через какие-то схемы в Европе, причем на 100 долларов дороже. А это напрямую влияет на коммунальные тарифы, на стоимость продукции, в том числе и продуктов питания. Также существует реальная угроза потери транзита газа через Украину. А это 80 млрд гривен поступлений в бюджет, 50 тысяч рабочих мест, энергетическая безопасность страны. К тому же транзит газа через Украину важен для энергетической безопасности Европы. Однако ни президент, ни правительство, ни "Нафтогаз" ничего не делают для продления транзитного контракта", — сказал парламентарий, комментируя журналистам возможность снижения цены на газ.

Ю.Бойко подчеркнул, что государственная компания (НАК "Нафтогаз", — ред.), — становой хребет экономики — не обеспечивает энергетическую безопасность страны и руководится непонятно кем.

"Эта государственная компания – становой хребет отечественной экономики, отвечающая за энергетическую безопасность страны. От нее зависит транзит, цены на газ, гарантии поставок. То есть это очень важная составляющая, и примерно 10% ВВП дает она. И, конечно, она обязательно должна руководиться государством. А что происходит сегодня? Появилась команда манипуляторов, которая переподчинила эту компанию не государству, не Кабмину, а наблюдательному совету, в котором большинство вообще не граждане Украины. То есть компания, становой хребет экономики, которая должна обеспечивать государственную безопасность, руководится непонятно кем", — сказал он.

"Дальше они начали выписывать себе премии, причем не получив от "Газпрома" ни доллара за суды – суды продолжаются. За счет повышенных тарифов на пенсионерах получили суперприбыли и забрали себе. По решению этого наблюдательного совета, который руководится иностранцами, выписали себе сумасшедшую премию – более миллиарда гривен. Конечно, вся страна взорвалась. Президент и премьер-министр должны были немедленно уволить руководителя "Нафтогаза" — на следующий день. Заменить полностью правление, которое допустило такое безобразие в условиях, когда люди реально голодают. И это беда. Пошла цепная реакция. Нет субсидии – Минфин не выплатил, появились долги – тут же отключили город. Люди начали страдать от паралича власти. В его нынешнем виде такой "Нафтогаз" не нужен. Это вред и беда для страны", — подчеркнул Ю.Бойко.