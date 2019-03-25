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13:11 25.03.2019

Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия подписали совместный меморандум о легализации огнестрельного оружия

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Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия подписали совместный меморандум о легализации огнестрельного оружия

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подписали меморандум о легализации огнестрельного оружия.

"Все оружие будет на государственном учете, оно будет легализовано. Я беру обязательства на посту президента безотлагательно создать рабочую группу, в состав которой войдут и представители Всеукраинской ассоциации владельцев оружия, и других общественных организаций, чтобы быстро подготовить законопроект, который будет внесен президентом", - сказал А.Гриценко во время подписания документа на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Отмечается, что меморандум предусматривает, в частности, определение приоритетным среди первоочередных президентских инициатив рассмотрение в Верховной Раде Украины законопроекта "Об оружии" и обязательства способствовать законодательной и практической демонополизации и развитию прозрачного рынка гражданского оружия в Украине.

"Мы сделаем все, чтобы быстро урегулировать этот вопрос. Я беру обязательство обнародовать фамилии тех, кроме военных, спецназовцев, офицеров спецслужб, кто получил оружие через награды, приказы министров-силовиков. Этот меморандум - не просто предвыборный документ, это важное обязательство на посту президента. Как офицер, военный, который держит слово по жизни, я обязуюсь это выполнить", - подчеркнул кандидат в президенты.

Теги: #оружие #выборы #гриценко
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