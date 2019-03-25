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13:09 25.03.2019

Лидеры президентской гонки рассказали, как будут мириться с Польшей и Венгрией

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Лидеры президентской гонки рассказали, как будут мириться с Польшей и Венгрией

Лидеры президентской гонки, которые называют себя проевропейскими, раскрыли свой план по налаживанию отношений с соседями – Польшей и Венгрией, говорится в статье "Европейской правды", опубликованной по итогам опроса штабов Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко.

В штабе П.Порошенко заявили, что за пять лет его президентства, "несмотря на все сложности и гибридные провокации Кремля, удалось выровнять отношения с Польшей, выстроить новое качество межличностных отношений с руководством этой страны".

В то же время в штабе действующего президента не вспомнили о проблемах, которые возникли в межгосударственных отношениях за время каденции П.Порошенко, например, о "гробовой войне" во времена президента Анджея Дуды и заблокированных президентских визитах.

Что касается отношений с Венгрией, то в штабе П.Порошенко не видят невыполненных Украиной договоренностей. "Будапешт получил все необходимые разъяснения по высказанным им условиям; наши предложения по дальнейшему диалогу остаются на столе", - заявили в штабе П.Порошенко.

В штабе Ю.Тимошенко напомнили, что именно Украина сейчас должна выполнить обещанное для разблокирования диалога с Венгрией, и вообще считают возможным решение проблем в отношениях с соседями, если решить проблемные вопросы.

"Одним из первых приоритетов Тимошенко после победы будет нормализация отношений с соседями. Для Украины недопустимой роскошью является существование старых и появление новых раздражителей", - заявили у кандидата.

В.Зеленский пообещал искать компромисс с поляками, но у него нет идей по венгерскому кризису.

"Страницы нашего общего учебника истории написаны кровью, не надо это забывать, но наше будущее не может быть заложником нашего прошлого", - заявили в его штабе.

А.Гриценко готов к взаимным уступкам с Польшей: "Должны быть шаги навстречу с обеих сторон". Он также считает возможным договориться с Будапештом: "Мы обречены на партнерство. В то же время наступать на наши интересы мы не дадим", - заявили в штабе кандидата.

Теги: #зеленский #тимошенко #гриценко #венгрия #порошенко #польша
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