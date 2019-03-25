Ольга Богомолец: Я буду снимать погоны с лживых генералов

Кандидат в президенты Ольга Богомолец считает, что безопасность - это не только боеспособная армия, флот и авиация, но и крепкий тыл и отсутствие коррупции.

"Национальная безопасность - это не только армия, флот и авиация. Не только стандарты НАТО и резервная армия. Это еще и крепкий тыл, когда нет чрезмерной трудовой миграции, когда нет коррупции, когда в Оборонпроме не воруют. Хочу обратиться ко всем женщинам, матерям и сказать: когда я буду Главнокомандующим, я буду ехать не туда, куда везут генералы, я буду ехать туда, куда не везут, и снимать погоны с тех генералов, которые врут. Какие вместо того, чтобы вооружать, одевать и кормить нашу армию, ее разворовывают", - заявила О.Богомолец во время дебатов в эфире Общественного телеканала "UA:ПЕРШИЙ".

Кандидат в президенты во время дебатов отметила также, что сейчас Украина должна дипломатическим путем добиваться ужесточения санкций против России.

"Санкции, которые возложены сегодня странами, в том числе, подписавшими Будапештский меморандум, недостаточны для того, чтобы Россия реально почувствовала, что она катится к своему краху. Я за то, чтобы дожимать Кремль путем дипломатических, экономических санкций и морального давления", - отметила О.Богомолец.

Она подчеркнула, что также украинский дипломатический корпус должен работать не только на усиление санкций против России, но и на открытие новых рынков сбыта для Украины.