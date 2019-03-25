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Выборы

12:46 25.03.2019

Главный плюс этих выборов, что никто не знает победителя и кто выйдет во второй тур - Гриценко

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Главный плюс этих выборов, что никто не знает победителя и кто выйдет во второй тур - Гриценко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко видит главный положительный момент нынешних выборов президента в том, что никто наперед не знает победителя и того, кто выйдет во второй тур.

"Я вижу наибольший плюс этих выборов в том, что никто за шесть дней до дня голосования не знает победителя, и никто не знает, кто выйдет во второй тур. Такое впервые, такого еще не было, и это дает людям ощущение уверенности, что есть реальный шанс избрать новую властную команду, которая принесет честность, прозрачность, профессионализм и новое качество во власть", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина", комментируя приближающееся завершение избирательной кампании.

А.Гриценко считает, что новоизбранный президент должен будет работать "с чистого листа", с понимаем ответственности за те процессы, которые подрывают доверие к Украине, ассоциирующейся в мире, прежде всего, с коррупцией.

Кандидат в президенты подчеркнул, что его команда, штабы и агитаторы работают и будут работать исключительно в рамках законодательного поля. "От нас точно не пойдут никакие сети скупки голосов, грязные фейки в адрес других кандидатов", - указал он.

А.Гриценко отметил, что его штаб следит также за всеми участниками избирательного процесса и видит "того ключевого участника, который, не имя рейтинга, думает, что он останется в кресле". "Будем бить по рукам все вместе там, где будет попытка выйти за рамки закона", - заявил политик.

Теги: #выборы #гриценко
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