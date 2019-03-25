Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

На выборах президента Украины больше всего граждан готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, действующего главу государства Петра Порошенко и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 марта.

Так, согласно опросу, в первом туре президентских выборов из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет, за В.Зеленского готовы отдать свои голоса 19,5% опрошенных, за П.Порошенко – 10,3%, за Ю.Тимошенко – 7,6%.

Кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в первом туре готовы поддержать 6,3% респондентов, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 4,2% кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула - 3,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 3,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 2,7%. Остальные кандидаты в президенты набирают меньше 1% симпатий избирателей.

Кроме того, 2,5% респондентов вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 6% - решили не участвовать в голосовании, 24,7% - не определились, за кого голосовать, 6,2% - отказались отвечать на вопросы.

Среди тех, кто определился с кандидатом и намерен пойти на выборы, за В.Зеленского готовы проголосовать - 32,1% респондентов, за П.Порошенко - 17,1% , за Ю.Тимошенко - 12,5% опрошенных.

За Ю.Бойко в первом туре намерены проголосовать 10,4% опрошенных, за А.Гриценко - 6,9%, за А.Вилкула - 5,7%, за О.Ляшко - 5,2%, за И.Смешко - 4,4% , за представителя партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского и лидера партии "Основа" Сергея Таруту – по 1,2%. Остальные кандидаты набирают меньше 1% симпатий избирателей.

Во втором туре президентских выборов, согласно опросу КМИС, электоральные настроения населения выглядят следующим образом. В паре П.Порошенко – Ю.Тимошенко больше набирает лидер ВО "Батькивщина": 26,7% среди всех респондентов против 18,4%;

Ю.Бойко набирает меньше, чем Ю.Тимошенко (21,7% против 26,5% у Ю.Тимошенко), но больше - чем П.Порошенко (26% против 21,6% у действующего президента).

В паре А.Гриценко – П.Порошенко за лидера "Гражданской позиции" отдали бы свой голос 32% опрошенных, за действующего президента - 17,6%. Также А.Гриценко набирает больше, чем Ю.Тимошенко (28,5% против 22% у лидера "Батькивщины").

В.Зеленский набирает больше голосов и в паре с П.Порошенко (43% против 17,6% у П.Порошенко), и в паре с Ю.Тимошенко (39,1% против 20% у Ю.Тимошенко), и в паре с А.Гриценко (37,7% против 23,7% у А.Гриценко).

С 14 по 22 марта 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.