Кива: Власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов

Действующей украинской власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов в пользу провластного кандидата, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Если действующий президент думает, что он путем фальсификаций накрутит себе голоса, то он ошибается. Я не знаю человека, который бы сегодня поддерживал смерть, смерть своих детей. А имя ей – Порошенко. На сегодня нет людей, готовых уйти на заклание ради обогащения одной личности", - сказал политик в эфире телеканала "Politeka", сообщает пресс-служба СПУ.

При этом И.Кива подчеркнул, что будет активным участником протестного движения в случае, если утвержденный Центризбиркомом президент будет не устраивать значительную часть украинцев.

"Посмотрите на меня – я сильный, целеустремленный, целостный, с очень острыми зубами. Я никогда никому не позволю украсть будущее своих детей. Я не позволю им обмануть меня и моего ребенка", - отметил он.

При этом политик добавил "Я буду бороться с этим преступным режимом. И это я делаю, наверное, лучше всех остальных".