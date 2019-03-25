Шуфрич: В Москве Юрий Бойко договорился снизить цену газа для Украины на 25%

В Москве на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером кандидат в президенты Юрий Бойко договорился снизить цену газа для Украины на 25%, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Почему мы должны давать кому-то заработать порядка $80-100 на тысяче куб. газа, отказавшись от прямого контракта с "Газпромом"?! Что такое минус 25% цены на газ? Это автоматически снижение коммунальных тарифов на 60-40%. Это дает возможность реализовать формулу Бойко, которую он предложил, посчитав и обосновав снижение цены на газ. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде", - рассказал он в эфире ток-шоу "Подробности выбора" на телеканале "Интер", сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы".

Также Н.Шуфрич отметил, что непродление газового контракта грозит Украине потерей более 2 млрд долларов доходов госбюджета, а прагматичные отношения с РФ заведены в тупик нынешней властью.

"Российская Федерация - это партнер "номер один" для Украины. 15% импорта в Украину - это из России, и порядка 7% экспорта тоже в Россию. То, что сегодня была продемонстрирована возможность вести прямой диалог, это говорит о том, что наша политическая сила предложила вести формат диалога, исходя из интересов Украины. Это очень показательно и важно - и с политической, и с экономической точек зрения", - подчеркнул нардеп

При этом он добавил, что вместо истерик по поводу данной встречи, лучше бы нынешняя власть предпринимала решительные и реальные шаги для защиты Украины и украинцев от тарифного беспредела.