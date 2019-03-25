Выборы2019

Выборы

11:14 25.03.2019

Шуфрич: В Москве Юрий Бойко договорился снизить цену газа для Украины на 25%

2 мин читать
Шуфрич: В Москве Юрий Бойко договорился снизить цену газа для Украины на 25%

В Москве на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером кандидат в президенты Юрий Бойко договорился снизить цену газа для Украины на 25%, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Почему мы должны давать кому-то заработать порядка $80-100 на тысяче куб. газа, отказавшись от прямого контракта с "Газпромом"?! Что такое минус 25% цены на газ? Это автоматически снижение коммунальных тарифов на 60-40%. Это дает возможность реализовать формулу Бойко, которую он предложил, посчитав и обосновав снижение цены на газ. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде", - рассказал он в эфире ток-шоу "Подробности выбора" на телеканале "Интер", сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы". 

Также Н.Шуфрич отметил, что непродление газового контракта грозит Украине потерей более 2 млрд долларов доходов госбюджета, а прагматичные отношения с РФ заведены в тупик нынешней властью.

"Российская Федерация - это партнер "номер один" для Украины. 15% импорта в Украину - это из России, и порядка 7% экспорта тоже в Россию. То, что сегодня была продемонстрирована возможность вести прямой диалог, это говорит о том, что наша политическая сила предложила вести формат диалога, исходя из интересов Украины. Это очень показательно и важно - и с политической, и с экономической точек зрения", - подчеркнул нардеп

При этом он добавил, что вместо истерик по поводу данной встречи, лучше бы нынешняя власть предпринимала решительные и реальные шаги для защиты Украины и украинцев от тарифного беспредела.

Теги: #бойко #шуфрич #газпром #выборы #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 25.03.2019
ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня на заграничные избирательные участки

ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня на заграничные избирательные участки

11:38 25.03.2019
Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, за ней следует "Батькивщина" и БПП - опрос КМИС

Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, за ней следует "Батькивщина" и БПП - опрос КМИС

11:29 25.03.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

11:18 25.03.2019
Кива: Власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов

Кива: Власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов

11:01 25.03.2019
В штабе Гриценко заявляют, что на этих выборах будут "голосовать" тысячи умерших

В штабе Гриценко заявляют, что на этих выборах будут "голосовать" тысячи умерших

10:39 25.03.2019
Гриценко призывает Зеленского к дебатам в прямом эфире

Гриценко призывает Зеленского к дебатам в прямом эфире

10:21 25.03.2019
Кива: Заявление генпрокурора о якобы передачи ему послом США списка "неприкасаемых" - неправда

Кива: Заявление генпрокурора о якобы передачи ему послом США списка "неприкасаемых" - неправда

10:01 25.03.2019
Вилкул: Обеспечу достойную жизнь Константиновке и другим промышленным городам

Вилкул: Обеспечу достойную жизнь Константиновке и другим промышленным городам

09:35 25.03.2019
Тимошенко обещает восстановить угольную отрасль в Украине

Тимошенко обещает восстановить угольную отрасль в Украине

01:23 25.03.2019
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с почти 100 военных без опознавательных знаков

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с почти 100 военных без опознавательных знаков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

Вилкул: Перезагрузим власть – восстановим нормальную жизнь, создадим будущее для наших детей

Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

Зеленский о финансировании своей избирательной кампании: Это деньги мои, моих компаньонов и друзей

Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относиться к электронным формам голосования – глава КИУ

Тимошенко и Коломойский ведут согласованную совместную кампанию против Порошенко, заявляют в штабе Порошенко

Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

Гриценко намерен предложить Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

Тимошенко: Европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА