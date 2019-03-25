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11:05 25.03.2019

Вилкул: Перезагрузим власть – восстановим нормальную жизнь, создадим будущее для наших детей

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Вилкул: Перезагрузим власть – восстановим нормальную жизнь, создадим будущее для наших детей

На Форуме "Совместная инициатива мира" в Северодонецке, в котором приняли участие более двух тысяч жителей Луганской области, кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул рассказал, что вопросы восстановления мира и развития являются приоритетными пунктами его программы.

По мнению лидера оппозиции, чтобы вернуть в страну мир и развитие, необходимо произвести перезагрузку власти. Гарантией мира в Украине должен стать внеблоковый нейтральный статус, закрепленный в Конституции.

"Став президентом, вынесу на референдум новый проект Конституции. И в Конституции обязательно будет внеблоковый нейтральный статус нашей страны. Потому что это единственный возможный путь как остановить войну", - сказал А.Вилкул, сообщает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что только после восстановления мира возможно полноценное развитие экономики и возрождение промышленности.

Для возрождения промышленности А.Вилкул разработал программу "Новая Индустриализация". Она предусматривает восстановление остановленных и строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест, комплекс мер по государственной поддержке промышленности и создание новых рынков сбыта украинской продукции.

"Нам необходимо восстановить наши экономические позиции. Какая разница: мы производим товар, мы производим его на юг, на север, на запад или на восток. Если приходят деньги и мы платим достойную заработную плату нашим трудящимся, кормим наши семьи и создаем будущее нашим детям", - подчеркнул политик.

Теги: #вилкул #украина #конституция #промышленность
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