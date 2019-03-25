Выборы2019

Выборы

11:01 25.03.2019

В штабе Гриценко заявляют, что на этих выборах будут "голосовать" тысячи умерших

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В штабе Гриценко заявляют, что на этих выборах будут "голосовать" тысячи умерших

Тысячи умерших украинцев получают приглашение голосовать на президентских выборах, сообщил лидер "Европейской партии", руководитель юридического направления избирательного штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Николай Катеринчук.

В качестве доказательства он приводит отсканированные приглашения голосовать и свидетельство о смерти на имя Ненашевой Анны Николаевны. Женщина умерла еще 17 ноября 2004 года.

"Ежедневно мы получаем такие доказательства от наших наблюдателей и активистов по всей Украине. Есть много тысяч случаев. За кого, как вы думаете, будут "голосовать" мертвецы? Конечно, за кандидата от власти - действующего президента Петра Порошенко", - заявил М.Катеринчук в субботу, сообщает пресс-служба А.Гриценко.

Кроме того, по его словам, власть прибегает к такому виду фальсификаций списков избирателей, как прописка десятков или сотен граждан в одной квартире. В качестве доказательства политик привел скан-копию документа, удостоверяющего, что в Киеве на округе №220, по адресу ул. Василия Барки 8, кв. 56 зарегистрировано 60 человек. Похожий случай также зафиксирован в округе № 221.

"Один из них проголосует, а за других будут просто брошены бюллетени за Порошенко. Такие циничные манипуляции со списками избирателей могут опорочить результаты голосования", - считает руководитель юридического направления избирательного штаба А.Гриценко.

Он добавил, что команда А.Гриценко уже обратилась в полицию с заявлением о преступлении, - внесение ложных данных в списки избирателей.

Теги: #катеринчук #выборы #гриценко
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