Выборы2019

Выборы

10:39 25.03.2019

Гриценко призывает Зеленского к дебатам в прямом эфире

1 мин читать
Гриценко призывает Зеленского к дебатам в прямом эфире

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко публично призвал шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского принять участие в дебатах.

"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей", - написал он на своей странице в Facebook в субботу.

А.Гриценко подчеркнул, что готов провести дебаты с В.Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.

"Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", - считает политик.

Теги: #дебаты #зеленский #выборы #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 25.03.2019
ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. наблюдателей на выборах президента

ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. наблюдателей на выборах президента

11:55 25.03.2019
ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня на заграничные избирательные участки

ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня на заграничные избирательные участки

11:44 25.03.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

11:38 25.03.2019
Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, за ней следует "Батькивщина" и БПП - опрос КМИС

Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, за ней следует "Батькивщина" и БПП - опрос КМИС

11:29 25.03.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

11:18 25.03.2019
Кива: Власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов

Кива: Власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов

11:14 25.03.2019
Шуфрич: В Москве Юрий Бойко договорился снизить цену газа для Украины на 25%

Шуфрич: В Москве Юрий Бойко договорился снизить цену газа для Украины на 25%

11:01 25.03.2019
В штабе Гриценко заявляют, что на этих выборах будут "голосовать" тысячи умерших

В штабе Гриценко заявляют, что на этих выборах будут "голосовать" тысячи умерших

10:21 25.03.2019
Кива: Заявление генпрокурора о якобы передачи ему послом США списка "неприкасаемых" - неправда

Кива: Заявление генпрокурора о якобы передачи ему послом США списка "неприкасаемых" - неправда

10:01 25.03.2019
Вилкул: Обеспечу достойную жизнь Константиновке и другим промышленным городам

Вилкул: Обеспечу достойную жизнь Константиновке и другим промышленным городам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство нардепов-кандидатов в президенты не участвовало в голосованиях в Раде в марте

Вилкул: Перезагрузим власть – восстановим нормальную жизнь, создадим будущее для наших детей

Тимошенко обещает восстановить угольную отрасль в Украине

Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

Зеленский о финансировании своей избирательной кампании: Это деньги мои, моих компаньонов и друзей

Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относиться к электронным формам голосования – глава КИУ

Тимошенко и Коломойский ведут согласованную совместную кампанию против Порошенко, заявляют в штабе Порошенко

Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

Гриценко намерен предложить Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

Тимошенко: Европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА