Гриценко призывает Зеленского к дебатам в прямом эфире

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко публично призвал шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского принять участие в дебатах.

"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей", - написал он на своей странице в Facebook в субботу.

А.Гриценко подчеркнул, что готов провести дебаты с В.Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.

"Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", - считает политик.