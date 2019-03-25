Гриценко призывает Зеленского к дебатам в прямом эфире
Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко публично призвал шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского принять участие в дебатах.
"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей", - написал он на своей странице в Facebook в субботу.
А.Гриценко подчеркнул, что готов провести дебаты с В.Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.
"Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", - считает политик.