Кива: Заявление генпрокурора о якобы передачи ему послом США списка "неприкасаемых" - неправда

Информация генпрокурора Юрия Луценко о якобы передаче ему послом США Мари Йованович списка "неприкасаемых" является неправдой, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Это все белиберда и профанация. Генеральная прокуратура давно превращена в цирк. Многие говорят о шутках студии "Квартал 95", но зачем о них говорить, если есть Генпрокуратура", - сказал он в эфире телеканала "112" в субботу , сообщает пресс-служба СПУ.

При этом И.Кива пояснил, что не существует практики вмешательства послов иностранных государств в деятельность украинских правоохранительных органов.

"Работая на разных должностях, в том числе и верхушке правоохранительных органов, я подобных указаний не получал. Ни от кого. У нас есть Устав и клятва служения украинскому народу. Я в принципе не понимаю, как ко мне, офицеру, может прийти гражданин другого государства и дать какие-то указания. В интересах кого я должен поступать?", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Ю.Луценко заявил, что посол США передала ему список людей, которых Генпрокуратура не должна привлекать к ответственности. Госдепартамент США назвал утверждение генпрокурора "откровенной выдумкой". В посольстве США в Украине отметили, что "заявления генпрокурора не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".