Выборы2019

Выборы

10:01 25.03.2019

Вилкул: Обеспечу достойную жизнь Константиновке и другим промышленным городам

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Вилкул: Обеспечу достойную жизнь Константиновке и другим промышленным городам

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока", нардеп Александр Вилкул представил Адресную программу Константиновки, которая разработана с Борисом Колесниковым, городским руководством, представителями трудовых коллективов и общественных организаций.

"Мы в одном из самых символических мест в нашей стране – Константиновке. Последний город перед линией фронта. И ни жителям Константиновки, ни жителям Донбасса не надо рассказывать, что такое война. Они это каждый день чувствуют на себе. И мы берем на себя ответственность быстро закончить войну, восстановить мир, поднять экономику. Поднять заработные платы, дать достойные пенсии, достойный уровень жизни и достойное будущее украинцам в Украине", - сказал он на Форуме "Совместная инициатива мира" в субботу, сообщает пресс-служба политика.

А.Вилкул рассказал, что Адресная программа Константиновки включает шесть направлений:

- восстановление нормального водоснабжения. По словам кандидата в президенты от "Оппозиционного блока", со стороны водоканала "Северский Донец - Донбасс" будут полностью заменены все сети до города Константиновка и сети в самой Константиновке. Также он пообещал восстановить брошенный канал "Днепр - Донбасс", чтобы города северо-западного Донбасса всегда были с водой.

- нормальные дороги. А.Вилкул отметил, что сейчас дороги в области сделаны только в одном направлении - чтобы чиновники комфортно добирались от Харьковского аэропорта до Краматорска. "Больше дорог нет вообще, есть только направления и то, что осталось на западе области от Евро-2012", - подчеркнул политик.

- строительство промышленных предприятий и создание новых рабочих мест с высокой заработной платой. По программе "Новая Индустриализация" созданный в Константиновке технопарк получит все необходимые льготы для быстрого строительства новых предприятий и привлечения инвестиций, обещает А.Вилкул.

- 100% экологического налога, который платят предприятия Константиновки, будут оставаться в городе и идти на улучшение экологии, модернизацию предприятий, развитие инфраструктуры – дороги, ремонт крыш, школ, больниц и на специальные экологические доплаты жителям. По словам А.Вилкула, сейчас 75% экологического налога у города отбирают.

- обеспечение качественного медицинского страхования, при котором пенсионерам, детям и бюджетникам страховку оплатит государство, а работникам – их предприятие. Такое медицинское страхование принесет деньги в сферу здравоохранения, а в больницах появится современное оборудование, будет проведен ремонт помещений, при этом медики станут получать среднюю зарплату по области с коэффициентом 1,5, считает представитель "Оппозиционного блока".

- обеспечение реальной, а не фейковой децентрализации. Полномочия органов местного самоуправления будут подкреплены финансированием. "Регионы получат средства для строительства и ремонта детских садов и школ, на обновление Дворца культуры, благоустройство зон отдыха для горожан. Сократим очереди в детские сады. Детские и образовательные учреждения Константиновки будут обеспечены всем необходимым", - заявил кандидат в президенти.

А.Вилкул заверил, что после победы на выборах он вернет уважение людям труда. Городам-труженикам Донбасса лидер оппозиции гарантирует мир, экономический рост и государственную поддержку. 

Теги: #вилкул #выборы #константиновка
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