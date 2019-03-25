Тимошенко обещает восстановить угольную отрасль в Украине

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко обещает восстановить угольную отрасль, что, по ее словам, даст Украине энергетическую независимость.

"После выборов я немедленно приеду в Червоноград и здесь мы начнем новую историю угольной отрасли. Ведь Червоноград всегда был славной землей, которая давала Украине энергетическую независимость", - заявила она во время митинга в Червонограде на Львовщине в субботу, сообщают в пресс-службе политсилы .

Ю.Тимошенко отметила, что сегодня, к сожалению, шахтеры работают за минимальную зарплату, которую к тому же месяцами не выплачивают. Кроме того, наши шахты заброшены и не инвестируются, добавила она.

При этом лидер "Батькивщины" напомнила, что во времена ее премьерства был принят закон о престижности шахтерского труда.

"Мы тогда поднимали угольную отрасль и сейчас поднимем!", - убеждена кандидат в президенты.

Выступая на митинге, Ю.Тимошенко поблагодарила шахтеров за работу и отметила, что хранит как ценные два ордена "Шахтерской славы", которые вручили ей шахтеры.