Выборы2019

Выборы

07:06 25.03.2019

Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

1 мин читать
Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

Полиция начала уголовное производство по факту пропажи печати на избирательном участке в с.Раздолье Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в Первомайский ОП обратилась секретарь избиркома и сообщила, что председатель комиссии потеряла печать.

"Председатель... объяснила (правоохранителям - ИФ), что в последний раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. Уже прибыв в Первомайский отдел полиции женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, председатель объяснить не может", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #печать #уик #пропажа #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:36 25.03.2019
Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

17:02 22.03.2019
В Харьковской области обеспечивать порядок в день выборов будет почти 11 тыс. правоохранителей

В Харьковской области обеспечивать порядок в день выборов будет почти 11 тыс. правоохранителей

12:32 22.03.2019
Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство

16:53 18.03.2019
Полиция Харьковщины ищет неизвестных, обливших краской памятник участникам АТО в Купянске

Полиция Харьковщины ищет неизвестных, обливших краской памятник участникам АТО в Купянске

12:13 18.03.2019
Задержана группа подозреваемых в убийстве военнослужащего-контрактника в Харьковской области

Задержана группа подозреваемых в убийстве военнослужащего-контрактника в Харьковской области

14:46 17.03.2019
В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

10:15 17.03.2019
В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

09:04 17.03.2019
В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

08:58 17.03.2019
В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

21:42 16.03.2019
В Харьковской области задержан гражданин РФ, объявленный в международный розыск за убийство

В Харьковской области задержан гражданин РФ, объявленный в международный розыск за убийство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский о финансировании своей избирательной кампании: Это деньги мои, моих компаньонов и друзей

Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относится к электронным формам голосования – глава КИУ

Тимошенко и Коломойский ведут согласованную совместную кампанию против Порошенко, заявляют в штабе Порошенко

Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

Гриценко намерен предложить Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

Тимошенко: Европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА