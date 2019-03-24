Выборы2019

Выборы

19:27 24.03.2019

Тимошенко и Коломойский ведут согласованную совместную кампанию против Порошенко, заявляют в штабе Порошенко

3 мин читать
Тимошенко и Коломойский ведут согласованную совместную кампанию против Порошенко, заявляют в штабе Порошенко

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко заявляют, что распространенная ранее также баллотирующейся в президенты лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко информация о якобы начале против П.Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов является фейком.

"Ю.Тимошенко в очередной раз убедительно защитила титул "баронессы лжи", которым ее не так давно и вполне заслуженно окрестила немецкая газета Handelsblatt. И так же подтвердила свое лидерство в рейтинге ложных заявлений украинских политиков по версии Vox Ukraine… Очередной фейк от Тимошенко - распространение ею дезинформации о якобы начале против П.Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов", - говорится в заявлении избирательного штаба П.Порошенко, обнародованнром в воскресенье.

В тексте говорится, что неправдивость утверждений Ю.Тимошенко подтвердило Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF): "На запрос украинских СМИ оно заявило, что не открывало никаких расследований в отношении президента Украины".

В связи с этим в избирательном штабе П.Порошенко выразили убеждение, что упомянутое заявление Ю.Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и ожидают от нее извинений "за сознательное тиражирование лжи".

"Еще одним источником распространения фейка стал Интернет-ресурс, редактируемый и модерируемый известным черным пиарщиком, который свое далекое от журналистики грязное дело прикрывает репортерским статусом на канале "1 + 1", - говорится в тексте заявления.

"Такая синхронизация усилий еще раз доказывает, что (кандидат в президенты, шоумен – ИФ) Владимир Зеленский - далеко не единственный кандидат, фигурой которого (бизнесмен - ИФ) Игорь Коломойский "ходит" на этих выборах. Так же он поставил и на Юлию Тимошенко", - считают в штабе П.Порошенко.

В связи с этим, предвыборный штаб П.Порошенко призывает СМИ в последнюю неделю перед выборами особенно тщательно проверять информацию на предмет фейковости и недостоверности.

Как сообщалось, 23 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко заявила, что Кипрский суд, Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследования относительно президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

"Это, по сути, стало итогом многолетней коррупции, которая осуществлялась президентом и его ближайшими соратниками, бизнес-партнерами на оборонном бюджете. Когда ЕС против главы государства начинает коррупционное расследование, это говорит о том, что силовые структуры в Украине, к сожалению, не работают. Генпрокуратура и СБУ превратились, по сути, в департаменты корпорации Roshen, которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения", - сказала Ю.Тимошенко во время пресс-конференции в Луцке

Кроме того, по словам Ю.Тимошенко, стало известно, что в США также начато коррупционное расследование против окружения действующего президента. "По всем направлениям уже начали работать другие государства, тогда как силовые структуры в Украине не работают", - сказала она.

Теги: #тимошенко #бпп #опровержение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:15 23.03.2019
Тимошенко: Европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Тимошенко: Европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

17:05 23.03.2019
Тимошенко заявила, что европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Тимошенко заявила, что европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

21:31 22.03.2019
Представители Тимошенко готовят жалобу в ЦИК в связи с обнаружением в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

Представители Тимошенко готовят жалобу в ЦИК в связи с обнаружением в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

21:12 22.03.2019
Представители Тимошенко готовят жалобу в ЦИК в связи с обнаружением в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

Представители Тимошенко готовят жалобу в ЦИК в связи с обнаружением в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

16:23 22.03.2019
Тимошенко призвала украинцев объединиться ради мира и возрождения Украины

Тимошенко призвала украинцев объединиться ради мира и возрождения Украины

15:09 22.03.2019
Тимошенко: Я буду возвращать доверие людей к власти своей работой

Тимошенко: Я буду возвращать доверие людей к власти своей работой

13:19 22.03.2019
Коломойский отрицает, что спонсирует кандидатов в президенты Зеленского и Тимошенко

Коломойский отрицает, что спонсирует кандидатов в президенты Зеленского и Тимошенко

13:09 22.03.2019
Тимошенко не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

Тимошенко не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

12:49 22.03.2019
Тимошенко заявила, что не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

Тимошенко заявила, что не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

10:11 22.03.2019
Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относится к электронным формам голосования – глава КИУ

Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

Гриценко намерен предложить Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к премьер-министру РФ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА