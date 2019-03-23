Тимошенко: Европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Кандидат в президенты Украины, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Кипрский суд, Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследования относительно президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

"Это, по сути, стало итогом многолетней коррупции, которая осуществлялась президентом и его ближайшими соратниками, бизнес-партнерами на оборонном бюджете. Когда ЕС против главы государства начинает коррупционное расследование, это говорит о том, что силовые структуры в Украине, к сожалению, не работают. Генпрокуратура и СБУ превратились, по сути, в департаменты корпорации Roshen, которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения", - сказала Ю.Тимошенко во время пресс-конференции в Луцке, сообщает пресс-служба "Батькивщины" в субботу.

Она отметила, что для Украины, которая пережила тяжелые испытания, живет в войне и бедности, сотрудничество европейских стран является чрезвычайно важным. Поэтому, неприемлемой является ситуация, когда лидер государства подозревается в коррупции.

Кроме того, по словам Ю.Тимошенко, стало известно, что в США также начато коррупционное расследование против окружения действующего президента. "По всем направлениям уже начали работать другие государства, тогда как силовые структуры в Украине не работают", - сказала она.

Ю.Тимошенко посоветовала действующему президенту думать об уголовной ответственности, а не мечтать после второй каденции на посту президента пойти в депутаты Европарламента, "ведь коррупция и мошенничество были на территории ЕС при его участии".

Также кандидат в президенты Украины напомнила о персональной ответственности и руководству Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Ю.Тимошенко заявила, что после выборов новый президент расследует всю коррупцию и каждый, кто хоть копейку из бюджета взял, будет отвечать. "Все будут привлечены к уголовной ответственности", - сказала она.