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07:05 23.03.2019

Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

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Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины необходимо выиграть информационную "войну" и работать над тем, чтобы население на оккупированных территориях почувствовало себя частью Украины.

"Нам нужно начать серьезную информационную войну и победить в ней. Я говорил об этом с американскими коллегами, и они поддержали такую инициативу. Люди, которые сегодня живут на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться к пониманию того, что они украинцы", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.

В.Зеленский предлагает сделать мощный русскоязычный канал, который был бы международным, вещал бы на территорию Крыма, Донецка и Луганска, на территорию Европы, США и Израиля, и показывал "прагматично и правильно реальные новости, реальную жизнь в Украине".

"Мы должны им (жителям оккупированных территорий – ИФ) говорить, что их обманули, проводя информационную войну, что у них отбирают русский язык. Мы же понимаем, что язык не являлся причиной эскалации России. Говорить им, что единственное, на чем их поймали, что у них якобы хотят забрать этот русский язык. Я бы целенаправленно это делал", - отметил он.

В.Зеленский считает, что Украина должны платить пенсии живущим на этих территориях. "Понятно, что они приезжают на территорию Украины, получают, уезжают. Но большая часть людей там отрезаны от этого. Я бы вернул это. Эксперты говорят, что это может быть большой потерей для бюджета нашей страны, но то тоже наша страна. Если мы говорим, что Луганск и Донецк – это наша страна, то мы должны это делать", - пояснил он.

По его мнению, Украина должна посылать жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма сигнал о том, что "мы помним о вас, вы – наши, вы запутались, мы одна страна, мы обязательно вернемся".

В.Зеленский считает, что правильное развитие экономики Украины и демонстрация этого создаст "волну, которая начнется с Донецка и Луганска и даже перейдет в Россию".

"Когда эти люди начнут сомневаться, они сами нам очень помогут вернуть эти территории", - уверен он.

При этом кандидат в президенты Украины считает, что аннексированный Крым можно будет вернуть в состав Украины, когда "будет смена власти в России".

Теги: #зеленский #донбасс #информвойна
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