Выборы2019

Выборы

06:56 23.03.2019

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

1 мин читать
Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что не видит другого пути решения конфликта на Донбассе, кроме дипломатического, и считает наилучшим форматом переговоры с Российской Федерацией при участии США и ЕС.

"Я не вижу иного пути, как дипломатическое решение этого вопроса. На кону жизни людей – это самое дорогое, что у нас есть. У нас есть только Минские договоренности, которые не работают. Да, нужно расширять этот стол переговоров, привлекать США, Великобританию, искать новый формат этих переговоров. Но в любом случае, только дипломатическим путем", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.

В.Зеленский считает, что для урегулирования ситуации нужны переговоры с Россией, но они должны быть "при свидетелях", представителях США и ЕС.

"Это лучший формат. Я не знаю, как это сработает. И не могу на себя взять обещание, чтобы уже завтра. Но прекращение огня и тот же "план Волкера" (спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер – ИФ), с которым мы встречались и говорили. Я думаю, что возможно договориться, мы понимаем, с кем – с Россией, чтобы на линию разграничения ввести миротворцев, потом они переходят на следующий этап – в малые города и села, а затем уже Донецк и Луганск", - отметил он.

Теги: #крым #зеленский #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:00 23.03.2019
Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ

Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ

07:20 23.03.2019
Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

07:15 23.03.2019
Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

07:09 23.03.2019
Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

07:05 23.03.2019
Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

00:56 23.03.2019
Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

00:39 23.03.2019
Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

00:32 23.03.2019
Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

00:19 23.03.2019
Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

00:06 23.03.2019
Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители Тимошенко готовят жалобу в ЦИК в связи с обнаружением в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к премьер-министру РФ

Кива: 31 марта не дайте власти украсть свои голоса

ЦИК зарегистрировала почти 2 тыс. наблюдателей на выборах президента и утвердила сметы расходов для всех окружкомов

НАПК вызывает Вилкула для дачи объяснений по признакам конфликта интересов

Гриценко рассказал, с кем хочет выйти во второй тур выборов

Митрополит Епифаний распорядился молиться в храмах ПЦУ о справедливых президентских выборах

В Харьковской области обеспечивать порядок в день выборов будет почти 11 тыс. правоохранителей

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента - СБУ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА