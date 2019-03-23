Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что не видит другого пути решения конфликта на Донбассе, кроме дипломатического, и считает наилучшим форматом переговоры с Российской Федерацией при участии США и ЕС.

"Я не вижу иного пути, как дипломатическое решение этого вопроса. На кону жизни людей – это самое дорогое, что у нас есть. У нас есть только Минские договоренности, которые не работают. Да, нужно расширять этот стол переговоров, привлекать США, Великобританию, искать новый формат этих переговоров. Но в любом случае, только дипломатическим путем", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.

В.Зеленский считает, что для урегулирования ситуации нужны переговоры с Россией, но они должны быть "при свидетелях", представителях США и ЕС.

"Это лучший формат. Я не знаю, как это сработает. И не могу на себя взять обещание, чтобы уже завтра. Но прекращение огня и тот же "план Волкера" (спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер – ИФ), с которым мы встречались и говорили. Я думаю, что возможно договориться, мы понимаем, с кем – с Россией, чтобы на линию разграничения ввести миротворцев, потом они переходят на следующий этап – в малые города и села, а затем уже Донецк и Луганск", - отметил он.