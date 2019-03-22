Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

Киберполиция установила хакеров, которые с территории России рассылали фальшивые письма от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в которых призвали сотрудников полиции в день выборов действовать в пользу одного из кандидатов в президенты Украины.

Как сообщает в пятницу Национальная полиция на странице в соцсети Фейсбук, письма посылались с указаниями относительно действий полицейских во время охраны избирательных участков в день волеизъявления граждан.

"Киберполиция установила, что в фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить "особое внимание" нарушением законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата", - сказано в сообщении.

По информации киберполиции, почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем, была создана 21 марта 2019 года на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации.