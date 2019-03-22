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19:17 22.03.2019

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к премьер-министру РФ

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СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к премьер-министру РФ

Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку, как визиту граждан Украины – кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям.

"В то же время, мы не исключаем возможной связи этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в пятницу со ссылкой на слова главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Сегодня имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль. Для этого Россия, открыто жертвуя малым, чтобы заставить СБУ – по терминологии спецслужб – "переключиться на негодный объект", чтобы способствовать приведению к власти тех, кто устраивает лично Владимира Путина (президента России Владимира Путина – ИФ)", - цитирует В.Грицака пресс-центр спецслужбы.

Ранее в этот день кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ю.Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросам газа.

В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Теги: #бойко #медведчук #сбу #медведев #россия
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