Выборы2019

Выборы

19:04 22.03.2019

Кива: 31 марта не дайте власти украсть свои голоса

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Кива: 31 марта не дайте власти украсть свои голоса

Украинцы должны прийти на избирательные участки 31 марта, чтобы самим избрать президента и не позволить действующей власти украсть их голоса, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Сегодня Украина находится на пороге тотального уничтожения и развала. Я буду обращаться к каждому из вас с просьбой прийти на выборы. 31 марты выполните свой гражданский долг, не дайте сегодняшней власти украсть ваши голоса. Не продавайте будущее своих детей", - сказал он в эфире телеканала "UA: Перший", сообщает пресс-служба СПУ в пятницу.

И.Кива подчеркнул, что шанс на возрождение у Украины будет лишь при объединении усилий всего народа.

"Если мы сумеем собраться воедино и проголосовать за будущее нашей страны, за изменения в нашей стране, - тогда у нас есть шанс заново возродить, построить ту страну, в которой будет слышан детский смех, в которой старики будут чувствовать себя защищенно и комфортно, в стране, где не будут притеснять за то, что человек разговаривает не на том языке, который удобен власти", - отметил политик.

При этом И.Кива добавил: "Верьте в Украину, верьте в себя! И не позвольте забрать будущее!".

Теги: #кива #спу #выборы #илья_кива
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