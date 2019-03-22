Выборы2019

Выборы

18:57 22.03.2019

ЦИК зарегистрировала почти 2 тыс. наблюдателей на выборах президента и утвердила сметы расходов для всех окружкомов

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ЦИК зарегистрировала почти 2 тыс. наблюдателей на выборах президента и утвердила сметы расходов для всех окружкомов

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже 1955 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании в пятницу Комиссия зарегистрировала еще 66 наблюдателей: 28 - от БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ), 29 – от Польши, 4 – от Швеции, 4 – от организации "Международное сообщество по правам человека" и одного - от ПА ОБСЕ.

При этом ЦИК отменила регистрацию одного наблюдателя от ПА ОБСЕ, рассмотрев соответствующее обращение.

Кроме того, ЦИК утвердила общую смету расходов окружной избирательной комиссии №52 на сумму 2 млн 244 тыс. 467 грн.

Таким образом, по состоянию на 22 марта ЦИК утвердила единые сметы расходов окружных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов президента Украины 31 марта.

Теги: #наблюдатели #цик #выборы
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