Гриценко рассказал, с кем хочет выйти во второй тур выборов

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает шоумена Владимира Зеленского интересным для себя оппонентом во втором туре выборов.

"Из мировоззренческой точки зрения, с точки зрения интересов страны, самой интересной во втором туре была бы пара Гриценко-Зеленский. С Порошенко неинтересно - его победит любой. Тимошенко я тоже побеждаю. А с Зеленским - это был бы вызов", - сказал А.Гриценко в интервью РБК-Украина, которое обнародовали в пятницу.

При этом он подчеркнул, что готов к этому вызову и сможет его преодолеть.

"Я чувствую силу преодолеть этот вызов и убедить страну, что на этом критически важном этапе нужен профессионализм, мораль, опыт и готовность поддержать молодое, драйвовое, креативное поколение, чтобы оно получило необходимый опыт во время моего первого и единственного президентского срока, и дальше двигало страну вперед", - рассказал политик.