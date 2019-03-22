Выборы2019

Выборы

17:36 22.03.2019

Митрополит Епифаний распорядился молиться в храмах ПЦУ о справедливых президентских выборах

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Митрополит Епифаний распорядился молиться в храмах ПЦУ о справедливых президентских выборах

Предстоятель Поместной Православной церкви Украины Епифаний распорядился до завершения избирательного процесса проводить во всех храмах ПЦУ молитвы о справедливых выборах президента.

"В связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний, в течение последующего времени до завершения голосования за избрание главы государства благословляется за богослужениями в храмах Поместной Украинской Православной Церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молитвы произносить следующую молитву", - говорится в сообщении, которое обнародовано на сайте ПЦУ.

Кроме того, учитывая практику президентских выборов 2004 года, Епифаний поручил включить на соответствующий период в тройную эктению особое молитвенное прошение.

Также в два воскресенья (24 и 31 марта) в храмах ПЦУ будет зачитано Обращение Священного Синода УПЦ в связи с проведением выборов.

Теги: #епифаний #пцу #выборы #молитва
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