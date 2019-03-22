В Харьковской области обеспечивать порядок в день выборов будет почти 11 тыс. правоохранителей

В Харьковской области в день голосования на выборах президента Украины 31 марта правопорядок будут обеспечивать сотрудники Национальной полиции и приданные силы.

"В день выборов у нас будет задействовано 10 тыс. 700 работников, из которых 6,2 тыс - работники полиции, 1,7 тыс. работники главного управления службы по чрезвычайным ситуациям, 100 работников погранслужбы, 845 военнослужащих Нацгвардии, 1,2 тыс. курсантов университета внутренних дел, 600 курсантов академии Нацгвардии и 185 курсантов академии гражданской защиты", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге в пятницу.

Он отметил также, что создан резерв в количестве 1 тыс. сотрудников, которые, в случае обострения ситуации, будут использованы для наведения порядка в том или ином районе области.

О.Бех подчеркнул, что расчет сил и средств произведен таким образом, чтобы каждый работник полиции в день выборов имел возможность проголосовать.