Выборы2019

Выборы

16:20 22.03.2019

Варченко: Среди уголовных дел по нарушениям на выборах президента преобладают связанные с подкупом избирателей

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Варченко: Среди уголовных дел по нарушениям на выборах президента преобладают связанные с подкупом избирателей

По состоянию на утро пятницы, 22 марта, в Национальную полицию Украины поступило 3642 сообщения о нарушениях закона "О выборах президента Украины", сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Поступило 3642 сообщения, из которых 192 имеют признаки уголовного правонарушения и соответственно внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказал И.Варченко на брифинге в Харькове в пятницу.

Он отметил, что больше всего уголовных производств открыто по ст.160 УК Украины (подкуп избирателя), на втором месте по количеству - уголовные производства по ст.296 УК Украины (хулиганство), на третьем - ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Кроме того, открыто два производства по фактам препятствования журналистской деятельности (ст.171 УК Украины).

Теги: #полиция #выборы #варченко
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