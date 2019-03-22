Тимошенко призвала украинцев объединиться ради мира и возрождения Украины

Новая власть должна объединить Украину и действовать по четко определенному плану, который выведет страну из эпохи руин в эпоху возрождения и становления, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Пока нас будут разъединять по политическим, языковым или религиозным признакам, пока будут страну разрывать и создавать условия для дальнейшей оккупации", - сказала политик во время митинга в Чернигове, где она находилась в пределах всеукраинского предвыборного тура.

Она отметила, что политики должны быть примером такого объединения и напомнила о решении Сергея Таруты поддержать ее кандидатуру, ведь "он также надеется, что мы сможем вернуть мир, счастье в доме и объединить украинский".

Ю.Тимошенко убеждена: для того чтобы провести изменения, новой власти нужно вернуть доверие людей. Именно поэтому, по ее словам, она подписала письменное обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины.

В этом документе четко определен перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" воплотит в жизнь после победы на выборах.