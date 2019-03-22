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15:49 22.03.2019

Бойко и Медведчук в Москве проводят встречу с премьером РФ и главой "Газпрома"

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Бойко и Медведчук в Москве проводят встречу с премьером РФ и главой "Газпрома"

Кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в пятницу проводят посвященную вопросам газа встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Трансляцию встречи ведет телеканал "112 Украина".

В.Медведчук, в частности, обратился к российской стороне с просьбой начать прямые поставки газа Украине.

Теги: #дмитрий_медведев #бойко #медведчук #газпром #алексей_миллер
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