Выборы2019

Выборы

15:09 22.03.2019

Тимошенко: Я буду возвращать доверие людей к власти своей работой

2 мин читать
Тимошенко: Я буду возвращать доверие людей к власти своей работой

Доверие народа к власти возвращать надо не фальшивыми патриотическими лозунгами на бигбордах, а своей работой, реализацией четкого плана действий по выводу страны из кризиса, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Во время эфира "Право на власть" она привела данные аналитико-консультационной компании Gallup, согласно которым, пока доверие к власти в Украине составляет лишь 9%. Поэтому выборы президента станут шансом изменить государство: "У меня нет никаких сомнений, что именно с этими выборами закончится эпоха разрухи и начнется эпоха возрождения Украины".

И Новый курс, инициированный Ю.Тимошенко и разработанный совместно с лучшими специалистами, предусматривает все необходимые шаги, которые предстоит делать сразу после выборов: "Мы, украинцы, имея такие ресурсы, интеллект, можем показать реальное возрождение".

К сожалению, заметила кандидат в президенты, на этих выборах конкурируют не содержания, идеи или стратегии, а лозунги, которые несовместимы с взятием ответственности за страну, которая в войне, в экономической разрухе, социальной упадке.

Именно поэтому, убеждена лидер "Батькивщины", каждый кандидат в президенты должен взять письменное обязательство перед людьми.

В пресс-служюе политика отметили, что Ю.Тимошенко пока - единственный кандидат, который подписал такой документ и отдал людям.

"В нем четко сказано, которая будет молодежная политика, чем вдвое снизить цены на газ, мы делаем с налоговой системой, админресурсом, как поднимаем экономику. Между президентскими и парламентскими выборами - всего полгода. Если эта программа не будет выполнена, это будет политическая ответственность", - подчеркнула она.

Ю.Тимошенко предполагает, что, возможно, будет первым президентом Украины, который может понести ответственность за полгода после выборов.

"Но я опытный политик и я беру те обязательства, которые способна выполнить. Мы будем иметь сильную, успешную страну, которой будем гордиться", - убеждена политик.

Теги: #тимошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 22.03.2019
Гриценко считает, что Вакарчук должен публично высказать свою позицию на этих выборах

Гриценко считает, что Вакарчук должен публично высказать свою позицию на этих выборах

14:45 22.03.2019
Порошенко не исключает провокаций, инспирированных РФ на выборах президента Украины

Порошенко не исключает провокаций, инспирированных РФ на выборах президента Украины

14:43 22.03.2019
Порошенко: предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК

Порошенко: предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК

14:16 22.03.2019
Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

14:15 22.03.2019
В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

14:11 22.03.2019
Гриценко: Я гарантирую, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой

Гриценко: Я гарантирую, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой

14:04 22.03.2019
В группе "1+1 медиа" обеспокоены отключением телевещания в двух областях Украины, считают это целенаправленой акцией перед выборами - заявление

В группе "1+1 медиа" обеспокоены отключением телевещания в двух областях Украины, считают это целенаправленой акцией перед выборами - заявление

14:01 22.03.2019
В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

13:23 22.03.2019
Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

13:19 22.03.2019
Коломойский отрицает, что спонсирует кандидатов в президенты Зеленского и Тимошенко

Коломойский отрицает, что спонсирует кандидатов в президенты Зеленского и Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко и Медведчук в Москве проводят встречу с премьером РФ и главой "Газпрома"

Предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК - Порошенко

Тимошенко заявила, что не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство - полиция

Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Бойко: Если этот режим сохранится, через 5 лет второго шанса в Украине не будет

Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

Покупка рейтингов не помогла Юрию Бойко - политолог

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА