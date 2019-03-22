Тимошенко: Я буду возвращать доверие людей к власти своей работой

Доверие народа к власти возвращать надо не фальшивыми патриотическими лозунгами на бигбордах, а своей работой, реализацией четкого плана действий по выводу страны из кризиса, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Во время эфира "Право на власть" она привела данные аналитико-консультационной компании Gallup, согласно которым, пока доверие к власти в Украине составляет лишь 9%. Поэтому выборы президента станут шансом изменить государство: "У меня нет никаких сомнений, что именно с этими выборами закончится эпоха разрухи и начнется эпоха возрождения Украины".

И Новый курс, инициированный Ю.Тимошенко и разработанный совместно с лучшими специалистами, предусматривает все необходимые шаги, которые предстоит делать сразу после выборов: "Мы, украинцы, имея такие ресурсы, интеллект, можем показать реальное возрождение".

К сожалению, заметила кандидат в президенты, на этих выборах конкурируют не содержания, идеи или стратегии, а лозунги, которые несовместимы с взятием ответственности за страну, которая в войне, в экономической разрухе, социальной упадке.

Именно поэтому, убеждена лидер "Батькивщины", каждый кандидат в президенты должен взять письменное обязательство перед людьми.

В пресс-служюе политика отметили, что Ю.Тимошенко пока - единственный кандидат, который подписал такой документ и отдал людям.

"В нем четко сказано, которая будет молодежная политика, чем вдвое снизить цены на газ, мы делаем с налоговой системой, админресурсом, как поднимаем экономику. Между президентскими и парламентскими выборами - всего полгода. Если эта программа не будет выполнена, это будет политическая ответственность", - подчеркнула она.

Ю.Тимошенко предполагает, что, возможно, будет первым президентом Украины, который может понести ответственность за полгода после выборов.

"Но я опытный политик и я беру те обязательства, которые способна выполнить. Мы будем иметь сильную, успешную страну, которой будем гордиться", - убеждена политик.