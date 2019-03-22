Гриценко считает, что Вакарчук должен публично высказать свою позицию на этих выборах

Певец, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук должен публично высказать свою позицию на этих выборах, независимо от того, кого из кандидатов он решит поддержать, сказал лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Я считаю, что люди такого калибра как Святослав Вакарчук не могут на этих выборах промолчать, не имеют на это права, они должны заявить свою позицию, - вот в этом я уверен. Какой именно будет позиция, это им решать", - заявил он в интервью РБК-Украина, опубликованном в пятницу.

А.Гриценко подчеркнул, что позиция должна быть выражена, независимо от того, кого именно из кандидатов поддержит певец. Лидер "Гражданской позиции" подчеркнул, что на кризисном этапе, на котором сейчас находится Украина, нельзя молчать.

"Люди, которые претендуют на достойное, важное, основанное на ценностях, желание занять место в будущей политике, не имеют права молчать на таком важном этапе, им этого не простят", - считает А.Гриценко.