Выборы2019

Выборы

14:20 22.03.2019

Предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК - Порошенко

1 мин читать
Предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК - Порошенко

Недопущение вмешательства в работу серверов Центральной избирательной комиссии должно стать предметом особого внимания Службы безопасности Украины, подчеркивает Президент Петр Порошенко.

"Предметом особой деятельности и внимания Службы безопасности Украины должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу компьютерной системы Центризбиркома и информационных ресурсов, распространяющих данные по результатам подсчёта голосов", - сказал он, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ, в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что задача украинской спецслужбы – сделать всё, чтобы не допустить искажения результатов волеизъявления украинцев.

Теги: #порошенко #сбу #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 22.03.2019
Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

14:14 22.03.2019
СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

13:57 22.03.2019
Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

13:23 22.03.2019
Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

12:20 22.03.2019
В Украине до конца марта откроется 71 амбулатория в рамках реализации программы сельской медицины - Порошенко

В Украине до конца марта откроется 71 амбулатория в рамках реализации программы сельской медицины - Порошенко

12:13 22.03.2019
Тема медреформы наиболее приоритетная из реформ в стране- Порошенко

Тема медреформы наиболее приоритетная из реформ в стране- Порошенко

11:10 22.03.2019
Турчинов поддерживает Порошенко на выборах президента, в Раду баллотироваться не намерен

Турчинов поддерживает Порошенко на выборах президента, в Раду баллотироваться не намерен

10:00 22.03.2019
Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

09:58 22.03.2019
Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

09:10 22.03.2019
Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

Гриценко: Я гарантирую, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой

В группе "1+1 медиа" обеспокоены отключением телевещания в двух областях Украины, считают это целенаправленой акцией перед выборами - заявление

Тимошенко заявила, что не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство - полиция

Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Бойко: Если этот режим сохранится, через 5 лет второго шанса в Украине не будет

Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

Покупка рейтингов не помогла Юрию Бойко - политолог

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА