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14:16 22.03.2019

Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

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Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

Россия планирует перевести избирательную кампанию в Украине в сценарий уличных столкновений и крови, но этот сценарий не будет реализован в Украине, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Путин убежден, что его план сменить власть в Украине сработает... для этого он задействовал весь арсенал гибридной войны... В ход сейчас пошли силовые провокации. Все замечают, что избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Кремлю надо, чтобы пролилась кровь", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

Он призвал правоохранителей сделать все, чтобы не допустить такого сценария, и выразил убеждение в том, что такие планы РФ в Украине не сработают.

"Наш сценарий - это провести прозрачный, справедливый избирательный процесс, обеспечить честный подсчет голосов, и только так мы сможем продолжить курс, который прошли за пять лет", - подчеркнул глава государства.

П.Порошенко также отметил, что в контексте избирательной кампании в Украине вызывает обеспокоенность подрывная деятельность РФ. "Попытки привлечь правоохранительные органы на сторону той или иной политической силы... Ничего у них не получится", - добавил он.

31 марта в Украине пройдут президентские выборы.

Теги: #порошенко #провокации #россия #украина #выборы
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