Гриценко: Я гарантирую, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой

В демократической стране невозможно давление на средства массовой информации и вмешательства в их работу со стороны власти, утверждает кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Фальсификация это не только скупка голосов, но и когда отключают каналы. Это тоже искажение, влияние на общественное мнение. Я гарантирую на посту президента, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой", - подчеркнул политик, комментируя отключения канала "1+1" в некоторых областях.

Он добавил, что подобные действия со стороны власти свидетельствуют лишь о страхе: "Это нормальное состояние, когда боятся. Лучше бы они пять лет боялись и не врали, а не мародерствовали. А сейчас уже поздно".