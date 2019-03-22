Тимошенко заявила, что не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что не собирается уезжать из страны, если не выиграет нынешние президентские выборы.

"Меня за три дня предупредили, что меня будут арестовывать (во времена президента Виктора Януковича - ИФ), закрывать в тюрьму надолго. И мне даже сделали "зеленый коридор" для того, чтобы я покинула страну. Меня предупредили, что я могу выехать и искать себе убежище в других странах мира. Но я выехала на конгресс Европейской народной партии и, зная, что через три дня меня арестуют, я вернулась в страну", - рассказала она в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, отвечая на вопрос ведущей о том, останется ли Ю.Тимошенко в стране в случае своего поражения на президентских выборах.

Она заявила: "Мне нечего бояться этой мафии, а эта мафия – это по сути наследники тех, кто уехал в Ростов-на-Дону".

По словам Ю.Тимошенко, предыдущей власти не было чего предъявить миру в ее обвинение.

"Это говорит о том, что я никогда не бежала из своей страны и никогда бежать не буду", - заверила политик.