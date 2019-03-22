Выборы2019

Выборы

12:49 22.03.2019

Тимошенко заявила, что не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

1 мин читать
Тимошенко заявила, что не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что не собирается уезжать из страны, если не выиграет нынешние президентские выборы.

"Меня за три дня предупредили, что меня будут арестовывать (во времена президента Виктора Януковича - ИФ), закрывать в тюрьму надолго. И мне даже сделали "зеленый коридор" для того, чтобы я покинула страну. Меня предупредили, что я могу выехать и искать себе убежище в других странах мира. Но я выехала на конгресс Европейской народной партии и, зная, что через три дня меня арестуют, я вернулась в страну", - рассказала она в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, отвечая на вопрос ведущей о том, останется ли Ю.Тимошенко в стране в случае своего поражения на президентских выборах.

Она заявила: "Мне нечего бояться этой мафии, а эта мафия – это по сути наследники тех, кто уехал в Ростов-на-Дону".

По словам Ю.Тимошенко, предыдущей власти не было чего предъявить миру в ее обвинение.

"Это говорит о том, что я никогда не бежала из своей страны и никогда бежать не буду", - заверила политик.

Теги: #тимошенко #батькивщина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 22.03.2019
Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

14:15 22.03.2019
В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

14:11 22.03.2019
Гриценко: Я гарантирую, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой

Гриценко: Я гарантирую, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой

14:04 22.03.2019
В группе "1+1 медиа" обеспокоены отключением телевещания в двух областях Украины, считают это целенаправленой акцией перед выборами - заявление

В группе "1+1 медиа" обеспокоены отключением телевещания в двух областях Украины, считают это целенаправленой акцией перед выборами - заявление

14:01 22.03.2019
В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

13:23 22.03.2019
Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

13:19 22.03.2019
Коломойский отрицает, что спонсирует кандидатов в президенты Зеленского и Тимошенко

Коломойский отрицает, что спонсирует кандидатов в президенты Зеленского и Тимошенко

13:09 22.03.2019
Тимошенко не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

Тимошенко не намерена покидать Украину в случае поражения на выборах

12:32 22.03.2019
Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство

12:17 22.03.2019
Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство - полиция

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК - Порошенко

Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Бойко: Если этот режим сохранится, через 5 лет второго шанса в Украине не будет

Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

Покупка рейтингов не помогла Юрию Бойко - политолог

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Facebook раскрыл стоимость антикампании против Гриценко

Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА