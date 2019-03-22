Выборы2019

Выборы

12:17 22.03.2019

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство - полиция

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Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство - полиция

Полицейские Киева расследуют факт исчезновения печати на окружном избирательном участке в Святошинском районе, по данному факту начато уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева в пятницу, в дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что исчезла печать участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Теги: #киев #избирательные_участки #полиция #выборы
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