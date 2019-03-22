Выборы2019

Выборы

11:33 22.03.2019

Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

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Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он планирует усилить ответственность за коррупцию, легализовав такое понятие как провокация взятки.

"Провокация взятки - если вы чиновник, вы будете знать, что в любой момент к вам могут прийти и спровоцировать на взятку. Если не взяли, то все в порядке, работайте дальше. Если взяли взятку, то на том ваша жизнь на государственной службе, а возможно и на свободе закончилась. Это я гарантирую всем. Это касается всех, начиная с меня", - сказал А.Гриценко в программе "Право на власть" в четверг вечером, сообщает пресс-служба политика.

Кандидат в президенты добавил, что принципы кадровой политики, которые он будет отстаивать, это профессионализм, порядочность и патриотизм. Но, кроме провокации взятки, каждый периодически будет проходить проверку на полиграфе.

Теги: #выборы #гриценко
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