Выборы2019

Выборы

11:30 22.03.2019

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

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Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Парламентская ассамблея ОБСЕ направит 110 наблюдателей на президентские выборы в Украину, миссию возглавят почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva), который будет ее специальным координатором, и казначей ПА ОБСЕ Дорис Барнетт (Doris Barnett) в должности главы миссии.

"Краткосрочную миссию наблюдателей возглавит почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva), который будет выполнять функции специального координатора и руководителя миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ в соответствии с назначением действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака", - говорится в сообщении пресс-службы ПА ОБСЕ в четверг.

В качестве спецкоординатора И.Канерва выступит на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 1 апреля с совместным заявлением о предварительных выводах по проведению выборов в Украине.

Кроме того президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели (George Tsereteli) назначил казначея ПА Дорис Барнетт (Doris Barnett) главой миссии наблюдателей ПА ОБСЕ.

"На выборах 31 марта ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей НАТО и Европейским парламентом", – резюмировали в Парламентской ассамблее.

Всего от ПА ОБСЕ на выборы в Украину на президентские выборы приедут 110 человек.

Теги: #дорис_барнетт #илка_канерва #украина #па_обсе #выборы #наблюдатели
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