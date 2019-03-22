Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Парламентская ассамблея ОБСЕ направит 110 наблюдателей на президентские выборы в Украину, миссию возглавят почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva), который будет ее специальным координатором, и казначей ПА ОБСЕ Дорис Барнетт (Doris Barnett) в должности главы миссии.

"Краткосрочную миссию наблюдателей возглавит почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva), который будет выполнять функции специального координатора и руководителя миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ в соответствии с назначением действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака", - говорится в сообщении пресс-службы ПА ОБСЕ в четверг.

В качестве спецкоординатора И.Канерва выступит на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 1 апреля с совместным заявлением о предварительных выводах по проведению выборов в Украине.

Кроме того президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели (George Tsereteli) назначил казначея ПА Дорис Барнетт (Doris Barnett) главой миссии наблюдателей ПА ОБСЕ.

"На выборах 31 марта ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей НАТО и Европейским парламентом", – резюмировали в Парламентской ассамблее.

Всего от ПА ОБСЕ на выборы в Украину на президентские выборы приедут 110 человек.