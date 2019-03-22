Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что в рабочем порядке общается с кандидатами на пост президента Украины, но не поддерживает никого из претендентов. Что касается выборов в Верховную Раду, то партия "Народный фронт" определится с форматом участия после начала избирательной кампании.

"В рабочем порядке я общаюсь со всеми кандидатами, в частности, каждого из них призываю к честным выборам, потому что это единственный путь к легитимной победе, которая будет принята обществом. Я встречался и с Тимошенко, и с Зеленским, и с Гриценко, и еще по меньшей мере с десятью кандидатами, как правило, по их инициативе и по вопросам организации адекватного избирательного процесса", - рассказал глава МВД, отвечая на вопросы издания "Новое время".

Он отметил, что как политик объявил свою позицию на съезде партии "Народный фронт" (А.Аваков является членом политического и военного совета этой политсилы – ИФ): "На этих выборах я не поддерживаю ни одного кандидата. Как министр я заблаговременно обнародовал принцип равноудаленности ведомства. Как гражданин я сделаю свой выбор 31 марта - в кабинке для голосования".

Министр также сообщил, что с нынешним главой государства Петром Порошенко у него "вполне рабочие отношения". "Я член правительства, член СНБО. Каждый выполняет свою функцию. Я - функцию министра, он - функцию президента. Между тем я не являюсь членом избирательного штаба кандидата Порошенко. Отношения правоохранительных органов с избирательной командой Порошенко такие же, как и со всеми остальными", - указал он.

Отвечая на вопрос относительно намерений участвовать в парламентских выборах, А.Аваков пояснил: "Партия "Народный фронт" на своем съезде объявила об участии нашей политической силы в парламентских выборах. Когда начнется парламентская избирательная кампания, мы определимся с форматом нашего участия более конкретно".

Глава МВД подчеркнул, что политический ландшафт Украины изменится после 21 апреля (второй тур президентских выборов - ИФ), "тогда и будем принимать решение о формате участия в парламентских выборах". "Возможно, будет образовано некое объединение с политическими силами, поддерживающими наши цели и ценности. В любом случае "Народный фронт" сохранит свою субъектность", - сказал он.