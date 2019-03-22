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10:10 22.03.2019

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

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Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко не исключает объединения оппозиционных партий для достижения мира на Донбассе, в том числе допускает создание в Верховной Раде коалиции с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Как сообщается на сайте телеканала NewsOne, в эфире канала Ю.Бойко сказал, что готов объединиться и сформировать коалицию с тем, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

Отвечая на вопрос телеведущей, возможно ли его объединение с лидером "Батькивщины" Ю.Тимошенко, политик сказал: "Если будет посыл к миру, то да".

"Я считаю, наш избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт. Мы протянем им руку, если они поймут, что надо отвечать на запрос избирателя и объединяться. … Мы готовы к объединению в будущем, чтобы отстоять интересы избирателей", - сказал один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Теги: #донбасс #парламент #бойко #тимошенко #объединение
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