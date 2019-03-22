Facebook раскрыл стоимость антикампании против Гриценко

Размещение в Facebook и других социальных сетях рекламных публикаций, направленных на дискредитацию лидера "Гражданской позиции", кандидата в президенты Анатолия Гриценко обошлось заказчикам черного пиара в сотни тысяч долларов.

"Только в Facebook и это лишь малая часть. Если сложить все и везде - YouTube, Viber, центральные и региональные каналы, центральные и региональные газеты, листовки и плакаты в метро, ​​рекламу в супермаркетах - это десятки миллионов. Как же они меня боятся?!", - написал политик в Фейсбук в четверг.