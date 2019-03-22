Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что собирается поддерживать действующего президента Украины Петра Порошенко во время выборов 31 марта, передает ТСН.

"Я считаю, что на сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко - наиболее подготовленный кандидат", - сказал А.Турчинов.

Он также поделился, что позитивно относится к Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что длительное время работал в Кривом Роге, откуда родом артист.

"Земляки, что тут поделаешь?!", - сказал А.Турчинов.

При этом секретарь СНБО сообщил, что с Юлией Тимошенко не общается с 2014 года.