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20:47 21.03.2019

Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

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Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что в случае победы он намерен быть главой государства на протяжении одного срока, а до парламентских выборов хочет выйти из бизнеса.

"Я хочу что-то сделать, изменить. Я хочу привести профессиональных людей, порядочных людей во власть… Но я прихожу на один срок… Я не думаю о своих рейтингах, я в этом, слава богу, свободен", - сказал он в интервью представителям мировых СМИ (New York Times, Washington Post, Bloomberg, Der Spiegel, The Economist, Le Figaro, Atlantic Council и Kyivpost), видеозапись которого обнародована на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке в четверг.

В.Зеленский отметил, что хочет оставить "след в истории – в понятной, честной истории", указав при этом, что для него как для будущего президента важным стоп-краном является "совершить что-то такое, после чего могут быть не аплодисменты".

Отвечая на вопрос о планах относительно парламентских выборов, он заметил: "Уже начат процесс выхода моего из наших компаний. Выход будет, потому что есть парламентские выборы ... поэтому я, в период до парламентской гонки, хотел бы уже быть вне всех контрактов, которые связаны с моим бизнесом".

"У меня, Владимира Зеленского, … нет обязательств ни перед кем, ни перед одним из собственников тех или иных каналов. Есть контракт у студии "Квартал 95"… Я не являюсь лицом канала "1+1", у меня нет обязательств никаких", - пояснил кандидат в президенты.

На вопрос об олигархах в Украине он ответил довольно категорично: "Они никак не должны влиять на политику, ... они не могут влиять, они не могут покупать партии, это криминал… Никакого влияния на медиа-ресурс не должен быть со стороны олигархов".

Кроме того, по словам В.Зеленского, необходимо поднимать вопрос возвращения в Украину средств, выведенных олигархами за пределы страны.

Отвечая на вопрос о том, как он будет строить отношения с президентом РФ, В.Зеленский сказал: "…Социология показывает главный тревожный вопрос: мы больше не хотим войны. Мы эту войну не начинали. Но если у нас есть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать всё для того, чтобы прекратили умирать наши люди… надо предметно прекратить огонь… Никуда не уйдешь - конечно, нужно говорить с представителями Российской Федерации".

По его словам, Минские договоренности не работают, "надо расширять стол переговоров" с привлечением к этому процессу Великобритании и США.

Кандидат в президенты также отметил, что возвращение всех территорий Украины – "вопрос серьезный, не надо вешать на себя статус президента".

Говоря о ситуации с русским языком в Украине, В.Зеленский подчеркнул: "Мы не давим на русский язык… Это информационная война… Мы должны выиграть информационную войну сначала на временно оккупированных территориях".

По его словам, нужно "достучаться до украинцев" на территории ОРДЛО. "Должны появиться русскоязычные новости, русскоязычный канал европейского уровня", - считает В.Зеленский.

Теги: #интервью #планы #зеленский
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