Выборы2019

Выборы

19:48 21.03.2019

Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

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Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, в четверке лидеров президентского рейтинга были бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Петр Порошенко, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного ОО "Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий" с 11 по 18 марта 2019 года.

Согласно данным исследования, 23,7% респондентов из тех, кто определились и будут голосовать, отдали бы свои голоса за В.Зеленского, 13,8% - за Ю.Тимошенко, 12,3% - за Ю.Бойко. П.Порошенко занимает четвертое место с 11,9%.

Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка опроса репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод опроса – индивидуальное интервью ("face-to-face") по месту проживания респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Теги: #зеленский #бойко #тимошенко #выборы #порошенко #опросы2019
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