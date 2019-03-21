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18:49 21.03.2019

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

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Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский допускает проведение двухсторонних переговоров с Москвой для прекращения боевых действий на востоке Украины.

"Я бы хотел сделать все для того, чтобы на востоке Украины прекратили стрелять, чтобы больше не гибли наши люди. (…) На дипломатическом фронте мы должны вести наступление, а не ждать, пока это сделают за нас. Нужно вести переговоры. Необходимо возобновить встречи в Нормандском формате и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию. Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двухсторонние переговоры", - сказал В.Зеленский журналу "Новое время", отвечая на вопросы издания в рамках проекта "Момент истины".

По его мнению, для победы Украине нужны "сильная дипломатия, экономический рост, крепкая армия и активная информационная политика". При этом должен сохраняться главный принцип: "никто не имеет права решать что-то относительно Украины без участия Украины".

"И никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может. В то же время нужно выступать с украинскими инициативами по поводу прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма. Со времени Минских соглашений этих инициатив со стороны Украины фактически не было. Нужна политическая воля", - озвучил свое видение кандидат.

Еще одним залогом мира В.Зеленский назвал сильную экономику: "Мы должны привлечь в Украину инвестиции со всего мира. Если у нас будут работать предприятия с иностранным капиталом - это лучшая гарантия от любой войны".

Он также сделал акцент на построении мощной армии. "Интеграция в НАТО - это прежде всего способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО", - подчеркнул В.Зеленский.

Кроме решения конфликта на Донбассе, он назвал еще два своих приоритета на посту президента: борьба с коррупцией - "главным внутренним врагом Украины" - и дороги. "Я очень хочу, чтобы в Украине наконец-то были нормальные дороги с цементобетонным покрытием. Мы с "Кварталом" постоянно ездили на гастроли по всем регионам. О состоянии украинских дорог я знаю не из новостей", - подчеркнул кандидат в президенты.

Теги: #зе_команда #зеленский #владимир_зеленский #выборы
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